“Восстание∎ Гуайдо провалилось, считают немецкие СМИ
Лидер венесуэльской оппозиции выглядит всё боле беспомощным, пишет автор статьи в немецкой "Frankfurter Allgemeine".
И это не смотря на мощную поддержку США и тех, кого Вашингтон убедил присоединится.
Гуайдо теряет уверенность в своих сторонниках, что в свою очередь оставляет их в очень щекотливом положении, особенно тех, кто находится внутри Венесуэлы и не имеет возможности скрыться от правосудия.
Блеф, основанный на попытках склонить на свою сторону военное командование Венесуэлы провалился. Те единичные случаи предательства, которые имели место, теперь, вполне вероятно, именно так и будут расцениваться властями в Каракасе.
Сторонники Гуайдо среди гражданского населения тоже чувствуют себя обманутыми. Его “формальный” призыв к международному сообществу, содержащий в себе призыв “оставить все варианты открытыми для освобождения родины”, явно свидетельствует о беспомощности, если не сказать — отчаянии.
Учитывая, что лозунги оппозиционера звучат из-за рубежа, не удивительно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро истолковывает их, как доказательство того, что Гуайдо готов был продать родину и её нефтяные богатства “североамериканским империалистам”, — пишет автор статьи немецком издании.
Каждое новое появление Гуайдо в обществе с высшими чиновниками из Вашингтона лишает его образа борца за интересы народа.
Под вопросом теперь даже возвращение Гуайдо из Колумбии обратно в Венесуэлу, так как официально власти запрещали ему покидать страну.
Операция по доставке гуманитарного груза тоже провалилась.
Силовой сценарий, предполагавший возникновение вооружённых столкновений в зоне прохода гуманитарной колонны и возможное подключение к операции морской пехоты США, разыграть не вышло.
“Мягкий” сценарий доставки гуманитарных грузов мог бы позволить сформировать на приграничной территории зону, контролируемую сторонниками оппозиции, что образовало бы брешь в линии границы с Колумбией, но и он не имел места.
Заявления, звучащие из Вашингтона о санкциях и “мерах” в отношении политиков, представляющих действующую власть в Венесуэле, больше похожи на переход США от кавалерийской атаки к режиму длительной осады непокорного Каракаса.
Очень похоже на то, что заготовленные сценарии закончились и как будут развиваться события сейчас невозможно предположить, считает автор статьи.
Да и перспективы санкционного давления далеко не очевидны. Авантюру с поддержкой Гуайдо, в нарушение принципов ООН, не поддержали Россия, Китай, Турция, Индонезия и многие другие государства. Это со всей очевидностью говорит о том, что осуществить полномасштабную экономическую блокаду Венесуэлы не получится.
Создать проблемы правительству Мадуро США конечно в состоянии, но вот свалить бедственное положение населения страны на её нынешнее руководство теперь уже вряд ли получится.
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