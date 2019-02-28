В первый день весны в столице откроется фестиваль "Московская Масленица"
Проводы зимы начнутся 1 марта во всем городе: стартует фестиваль "Московская Масленица". На его площадках сейчас идет активная подготовка: там устанавливают декорации.
3D-принтер на этом производстве — главный и самый ценный сотрудник. Со скоростью и аккуратностью робота он лепит огромные фигуры, которые совсем скоро появятся в парках и на площадях Москвы.
"В данный момент печатается голова кота Матроскина, которую мы здесь можем видеть. Также здесь отображается процесс печати. Мы видим сопло, через которое подается фотополимерный гель. Изначально это жидкость, но как только этот гель соприкасается с ультрафиолетовым излучением, он очень быстро затвердевает", — рассказывает ведущий специалист производства Сергей Гордеев.
Кот Матроскин в этом году станет главным героем масленичных гуляний. На каждую фигуру у принтера уходит около восьми часов, а вот чтобы разукрасить такого рослого кота, художникам надо примерно двое суток. Все детали — шарф, хвост, глаза, брови — прорисовываются вручную тонкой кистью.
"После покрытия краской мы снимаем бумагу, и у нас получается вот такой прекрасный кот Матроскин с бровями", — говорит художник Георгий Оганезов.
А вот Лубянскую площадь, где бывает много туристов, решили украсить в старославянском стиле. Световой шатер остался еще с Нового года. По задумке дизайнеров, он должен напоминать огромное солнце — главный символ Масленицы.
А чтобы ярко от него было не только ночью, когда зажигаются все гирлянды, но и днем, его решили украсить разноцветными атласными лентами. В общей сложности их длина — больше 20 километров. Самое сложное — привязать ленты так, чтобы они не путались между собой.
"На шатер мы пытаемся прикрепить эти ленты. Пока здесь все не очень просто, потому что большая парусность", — говорит дизайнер Лариса Метревели.
Одни разматывают ленты, другие перетаскивают по площади тяжелые колодцы, дубовые бочки и елки.
- Все-таки оставили немного елочек, чтобы напомнить, что была зима. И, тем не менее, на эти елки мы уже наплели вручную масленичных баб из соломы — их здесь тысячи.
Москвичей, конечно, ждут спектакли и концерты. По Тверской площади пройдут скоморохи и сказочные персонажи, а на Манежной появится целый исторический городок, куда съедутся реконструкторы со всей России.
К Масленице сейчас активно готовятся и во всех столичных парках. Там развернутся ярмарки и фуд-корты, где можно будет попробовать самые разные блины.
"В городских и народных парках будут установлены яркие красочные конструкции. Например, фотозоны, на которых можно сделать селфи на фоне праздничных декораций", — рассказала советник Управления праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы Виктория Боткова.
Гуляния в этом году решили немного продлить: вместо одной недели — 10 дней. Встречать Масленицу в Москве начнут уже завтра, 1 марта.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп и Ким не пришли к согласию и разъехались раньше времени
- Пакистан открыл небо
- Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019"
- Порошенко оскандалился, сорвав с головы женщины шапочку
- В России не делают пельмени со Знаком качества
Самое читаемое
-
На воде и конфетах: малыш провел трое суток с мертвой бабушкой
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Российская топ-модель, покорившая мир, умерла от рака
- "Козлодрание": народная забава на московском ипподроме обернулась мучениями животных
- Массовая драка третьеклассниц в элитной школе Москвы. Видео
- Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб
Вести.Экономика
-
Российские ассоциации пожаловались ФАС на VISA и MasterСard
- "Газпром" может нарастить поставки по "Силе Сибири" в Китай
- Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США
- Украина подписала протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море
- Венесуэла снова вывозит остатки золота из страны
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot
- Volkswagen Touareg получил самый мощный дизель в истории
- Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию
- Представлен обновленный седан Jaguar XE
- Opel официально возвращается в Россию!
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Ядерные державы обменялись ударами
- Бывший адвокат Трампа разговорился перед тюрьмой
- Визит Нетаньяху в Москву
Вести-Москва
-
Москва падает на дно "барического колодца"
- Москвичей приглашают проводить зиму на коньках
- В Домодедове снять стресс перед полетом людям помогают собаки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка