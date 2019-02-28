Пса покойного Буша-старшего взяли на работу в клинику

2,5-летний лабрадор Салли, который скрашивал последние месяцы жизни бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, поступил на службу в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд. Салли будет помогать ухаживать за ветеранами, сообщает CNN.

Лабрадор Салли работал собакой-помощником в доме Джорджа Буша-старшему с апреля по декабрь 2018 года. Родственники Буша взяли к себе Салли сразу после смерти супруги экс-президента, Барбары. Зимой 2018 года не стало самого Буша.

Салли обучилась в некоммерческой организации American VetDogs, которая специализируется на подготовке собак-компаньонов и поводырей для людей с ограниченными возможностями.

Собака может открывать двери, звать на помощь, приносить вещи, включать и выключать свет, а также реагировать на телефонные звонки.

С недавних пор Салли получила звание санитара второго класса. Она будет "общаться" с ветеранами, попавшими в больницу, помогая им справиться со стрессом. Лабрадору придется работать по 200 часов в месяц. Она носит форму – специальный жилет для собак-санитаров.