Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер

Владимир Путин посетил выставку перспективных образцов вооружения, организованной в здании МВД. Внимание президента, прежде всего, привлек 5-зарядный шокер, который бьет человека током на расстоянии до 6 метров, сообщает телеканал "Россия 24".



Также глава государства осмотрел новый пистолет. Оружие уже прошло государственные испытания.

Напомним, 28 декабря Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел. Он отметил, что в борьбе с экстремизмом нужно концентрировать усилия на выявление особо опасных преступлений.