"Большая рыба" по итогам 2018 года: как прошел "российский рекламный Оскар"
Третья церемония награждения премией "Большая рыба" прошла в "Известия Hall" на Тверской 7 февраля. В торжественной обстановке награды за лучшую рекламу по итогам 2018 года получили самые успешные компании и самые креативные агентства России.
"Большая рыба" – молодая рекламная премия, которая проходит в третий раз. Все началось 14 лет назад, когда был запущен онлайн-проект "Итоги года на Sostav". С тех пор год за годом Sostav вместе с читателями и экспертами собирает летопись лучших рекламных проектов.
Вечер прошел в формате 90-х. Свои главные хиты исполнили группы "Технология" и "Вирус", погрузив гостей во времена, когда реклама в России делала свои первые шаги. (Выступления культовых коллективов – подарок от партнеров NEBO.digital и PRT).
Церемонию "российского рекламного Оскара" предваряла не имеющая прецедентов акция. Гости могли заказать фирменные коктейли от настоящих акул рекламного бизнеса. За баром стояли Игорь Кирикчи, Юний Давыдов, Павел Недостоев, Глеб Сахрай, Михаил Симонов.
Помимо сцены, куда герои вечера поднимались за статуэтками "Большой рыбы", местом притяжения гостей стал Mercedes-Benz Geländewagen 1999 года, обклеенный логотипами спонсоров и партнёров премии. Его прямиком из 90-х "пригнал" режиссер вечера Павел Недостоев.
В этот раз в "Итоги года 2018" попали 300 образцов отборной российской рекламы. Читатели и экспертное жюри отдали почти 70 000 голосов. И это новый рекорд премии, означающий рост популярности онлайн-конкурса.
Награждения прошли в семи основных номинациях: Рекламные ролики, Кампании, BTL, Digital, Социальная реклама, Принт/Аутдор, Брендинг.
Вне основных номинаций награды получили и фавориты спонсоров премии. Приз спонсорских симпатий в ПРИНТ-АУТДОР от генерального партнера NEBO.digital достались Lays, Pepsico за спецпроект "Lays на транспорте" и "Леруа Мерлен" – за "Дом внутри автобуса"..
Завершила групповые награждения номинация "Прорыв года" от компании "Восток-Медиа". Ее за прорыв в форматах рекламы розничных сетей, за нативный подход в традиционных каналах коммуникации и за успешное объединение двух крупнейших сетей получила работа #ЦветНастроенияЧёткий компании "Связной/Евросеть".
Главная награда премии – звание "Большой рыбы" за вклад в развитие рекламной индустрии – вручили бессменному творческому лидеру креативного агентства "Восход" Андрею Губайдуллину.
Третья премия закончилась салютом в честь лучших рекламистов и традиционным тортом, который раздали гостям хозяева мероприятия – генеральный директор Sostav Александр Трубников и исполнительный директор Sostav Виктория Инкелес.
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