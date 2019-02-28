Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжному спорту, что проходит в австрийском Зеефельде, состоялась женская эстафетная гонка 4х5 км. Первыми на финише были лыжницы Швеции, опередившие норвежек на 3,1 секунды. Команда России завоевал бронзовые медали.

Четверка фаворитов в эстафете определилась довольно быстро: в отрыв уже на первом этапе ушли команды Норвегии, Швеции, России и Германии. Однако после классической части гонки – а первые два этапа спортсменки бегут "классикой", — этот квартет разбился на две части, где представительницы Скандинавии боролись за золото, а россиянки с немками – за бронзу.

В итоге лыжная женская "Тре крунур", несмотря на усилия лидера Норвегии Терезы Йохауг на последнем этапе, смогли выиграть со временем 55 мин. 21,0 сек. Норвежки – вторые, а россиянки стали третьими: Наталья Непряева на заключительной "пятерке" смогла уйти от немки Лауры Гиммлер и выиграть бронзу. В нашей команде также бежали Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.