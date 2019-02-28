Всемирный банк назвал страны, в которых удалось достичь гендерного равенства

Представители финансовой организации Всемирный банк опубликовали список стран, жителям которых, по мнению экспертов, удалось достичь гендерного равенства. Таких государств оказалось всего шесть.

В рамках исследования эксперты оценили гендерную обстановку по 35 критериям в 187 странах. Сотрудники Всемирного банка изучили сферы трудового, семейного, имущественного права, учтя изменения в законодательстве и реформы, которые касались вопросов гендера.

Высшую оценку в 100 баллов получили лишь шесть стран:

Бельгия;

Дания;

Латвия;

Люксембург;

Франция;

Швеция.

Худшие результаты показали исламоцентричные государства:

Афганистан;

Катар;

Кувейт;

Объединенные Арабские Эмираты;

Саудовская Аравия;

Судан;

Иран.

России эксперты Всемирного банка присудили 73,1 балла. Эта оценка близка к среднемировому результату, который составляет 74,7 балла.