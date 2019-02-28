НХЛ. Андрей Василевский – главный претендент на Vezina Trophy

На финише регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги организаторы провели предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю лиги – Vezina Trophy. Пока лидирует российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский.

В голосовании участвовали 21 журналист, сотрудничающие с официальным сайтом Лиги и каждый должен был назвать по пять кандидатов. В итоге у Василевского 15 первых мест и сумма в 93 очка. Ни один из других российских вратарей в Топ-10 кандидатов на приз не попал.

Вторым в голосовании стал Фредерик Андерсен из "Торонто Мейпл Ливз" (59 очков), третьим назван Робин Ленер ("Нью-Йорк Айлендерс", 42 очка). В шестерке лучших Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс", 36 очков), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс", 20 очков) и Бен Бишоп ("Даллас Старз, 17 очков).