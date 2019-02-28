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Ситуация на Украине 50 минут назад
Украинские националисты требуют отменить концерты Жванецкого в Киеве и Одессе
Украинские радикалы пригрозили сорвать предстоящие в марте на Украине юбилейные концерты уроженца Одессы Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполняется 85 лет.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало украинское агентство УНН, сославшись на заявление одного из руководителя одесского "Правого сектора" (запрещена в РФ) Сергея Стерненко, который потребовал отменить запланированные на 16 и 21 марта концерты российского писателя-сатирика в Киеве и Одессе.
В противном случае Стерненко пригрозил протестными акциями.
Между тем, в преддверии юбилея президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Тем же указом глава государства присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" эстрадной певице Ирине Понаровской.
Жванецкий, на счету которого десятков книг, посвященных, в том числе, и Одессе, на протяжении многих лет постоянно выступает с концертами в родном городе и является народным артистом Украины.
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