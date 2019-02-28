Дом Карима Бензема ограбили во время матча "Реал" – "Барселона"

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема оказался очередной жертвой грабителей, которые специализируются на похищениях из домов футболистов во время матчей. Жилище француза было ограблено во время кубкового "класико" между "Реалом" и "Барселоной" (0:3).

Преступники проникли в дом футболиста и похитили наиболее ценные вещи, сообщает испанское издание Marca. Правда, источник журналистов не смог сообщить, что стало добычей грабителей. Правоохранители Испании ведут поиск воров.

Бензема не первый футболист, который попал в столь незавидную ситуацию: в Испании ранее грабили дома и квартиры игроков "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга и Жорди Альбы, в Англии совсем недавно пострадал от воров Садьо Мане ("Ливерпуль"), а во Франции были ограблены не только Тиаго Силва и Дани Алвес из "Пари Сен-Жермен", но и президент клуба "Марсель" Жак-Анри Эйро.