"Резко влево повернул, и всё": появилось видео с места падения "Охотника" под Коломной

Рухнувший на частный дом в садовом товариществе под Коломной легкомоторный самолет "Чайка С-72 Охотник" был исправен, заявили представители подмосковного аэродрома Северка, откуда вылетела воздушная машина, и самарской авиастроительной компании "Чайка", где он был произведен. Очевидцы сняли на видео последствия крушения.

"Я видела своими глазами, он резко влево повернул, и все", — сообщила одна из местных жительниц.

Крушение произошло около двух часов дня 28 февраля, через 40 минут после взлета. Самолет упал на частный дом в районе Подлипки-3, в садовом товариществе "Отдых".

"Эта крылатая машина 2015 года выпуска, летает всего четыре года. Перед продажей самолет прошел все испытания, получил сертификаты и к полету полностью готов. Владелец проходил ежегодное ТО, минувшим летом мы меняли все расходники, машина была в прекрасном состоянии. В предпоследний раз они поднимались в воздух в январе с аэродрома Северка", — рассказал "МК" сотрудник "Чайки".

Он предположил, что речь идет об ошибке в пилотировании — за штурвалом находился 52-летний Игорь Козлов. Он и его пассажир от полученных травм скончались на месте.

"Перед вылетом он был исправен. О причинах крушения надо разговаривать с экстренными службами", — заявил телеканалу "Москва 24" представитель аэродрома.

На кадрах видно, что четырехместный "Охотник" рухнул на участок в садовом товариществе, задев летний домик — у последнего частично повреждена крыша и стены.