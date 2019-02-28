Питерскую полицию возглавил "варяг" из Москвы

Начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал генерал-майор полиции Роман Плугин – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".

Роман Плугин родился в Ставрополе в 1975 году, службу в органах внутренних дел начал в Рязани. В 2011 году был назначен заместителем начальника УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, в 2013-м стал начальником отдела специальных операций Главного управления Собственной безопасности МВД. В декабре 2013 года Плугина назначили начальником УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве.