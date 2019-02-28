Семь лыжников попали под лавину в КЧР

Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал представитель главного управления МЧС РФ по региону.

Собеседник агентства рассказал, что получив сигнал о бедствии, туда на вертолете срочно вылетели сотрудники Архызского поисково-спасательного подразделения. С помощью винтокрылой машины они спустили одного пострадавшего лыжника вниз и передали его врачам.

Также ими было обнаружено тело другого пострадавшего. Спасатели продолжают поиск остальных.

По предварительным данным, горнолыжники катались вне трасс.