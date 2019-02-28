Премьер-лига. Матч "Спартак" – "Краснодар" рассудит Левников

В ближайший уикенд стартует весенняя часть чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Руководство судейского корпуса РПЛ определило арбитров на матчи 18-го тура. Центральную игру в Москве между "Спартаком" и "Краснодаром" будет судить Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Левникову будут помогать его земляк Андрей Веретешкин и Алексей Воронцов (Ярославль), резервный судья – Алексей Еськов (Москва). Матч открытия тура "Оренбург" – "Анжи" будет обслуживать бригада еще одного питерского рефери Василия Казарцева.

На игре "Урал" – "Зенит" главным арбитром будет работать Виталий Мешков (Дмитров). Встречу в Туле "Арсенал" – ЦСКА рассудит Евгений Турбин (Дмитров). Матч чемпионов России из "Локомотива" против "Крыльев Советов" будет обслуживать Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

В Казани на матче "Рубин" – "Ахмат" главным на поле будет Владимир Москалев (Воронеж). В воскресной игре "Уфа" – "Динамо" команды выведет на поле судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Встречу "Енисей" – "Ростов" будет обслуживать столичная бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.