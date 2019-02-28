Новый "перевал Дятлова": откровения выжившей
Со времен загадочной смерти девяти студентов на перевале Дятлова прошло 60 лет, и эта тайна до сих пор не раскрыта. Сотрудники Генпрокуратуры и журналисты "Комсомольской правды" и "Прямого эфира" отправляются в экспедицию на загадочный уральский перевал для нового расследования.
Мало кто знает, что в 1993 году такой же страшный и загадочный случай произошел в Восточных Саянах на перевале Хамар-Дабан. В народе его называют Большая стена, и это одно из самых загадочных и мистических мест на Земле. В древности здесь совершали обряды жертвоприношения, а в советское время над хребтами Хамар-Дабана не раз видели НЛО. Есть поверье, что именно здесь находится вход в магическую Шамбалу, которую охраняют горные духи.
В августе 1993 года здесь внезапной и страшной смертью погибли шесть туристов — руководитель группы 41-летняя Людмила Коровина, а с ней ребята и девушки из петропавловского турклуба "Азимут" — 24-летняя Таня Филипенко, 23-летний Саша Крысин, 19-летний Денис Швачкин, 16-летняя Вика Залесова и 15-летний Тимур Бапанов. Казалось, перед смертью ими овладело безумие. Ребята бились головой о камни, а изо рта шла пена.
Все они были легко одеты, а некоторые даже без обуви, словно спешили убежать от того, что их страшно напугало. Чудом выжила лишь одна участница похода – 17-летняя Валя Уточенко. Но все эти годы она хранила молчание и никогда никому не рассказывала о том, что произошло на Хамар-Дабане. Лишь теперь она решилась раскрыть всю правду.
Заслуженный спасатель России Юрий Голиус в 1993 году возглавил группу поисковиков. Он первым обнаружил тела ребят. Валю нашли не сразу. Позже девушка написала объяснительную:
"5 августа, 10 часов утра. Пришел Крысин и сказал, что они намокли и замерзают… Стали спускаться вниз. Стал падать Крысин. Глаза у Саши были огромные. Безразличный взгляд. Коровина сказал, что сердце не бьется. Вика Залесова меня укусила. Татьяна стала биться головой о камни. Денис Швачкин спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышит".
Дальше, согласно объяснительной, Валя взяла спальник и переночевала на границе леса. Потом вернулась, закрыла всем глаза и пошла по гребню на пункт триангуляции и дальше — по столбам вниз. Но Юрий Голиус не верит словам Вали!
Между тем дочь Людмилы Коровиной Наталья спустя 20 лет после трагедии признается, что после произошедшего к ней пришли люди, дали деньги и в жесткой форме заставили молчать и не задавать вопросов.
Она не видела ни фотографии тел, ни заключения экспертов. Сама Наталья в это же время была в походе с другой группой. Она вспоминает, что местные жители тогда наблюдали многочисленные аномалии и мистические знаки. Медведи бросались под поезд, был необыкновенный липкий туман, а деревья были словно "зачесаны, как будто бурелом прошелся".
У Натальи есть своя версия случившегося. Она считает, что туристы надышались газом неизвестного происхождения, скорее всего, искусственного.
Между тем Юрий Голиус рассказывает, что в вещах Людмилы Коровиной он обнаружил золотой корень — лечебное растение, растущее на Хамар-Дабане. По легенде, золотой корень в больших количествах ни в коем случае нельзя собирать, потому что природа накажет тех, кто его у нее отнимает.
А шаман Сергей Дамдинов говорит, что Хамар-Дабан – издревле сакральное место, и причина трагедии в том, что люди нарушили гармонию природы и границы между невидимыми мирами. "Люди начали считать себя хозяевами природы, а это не так", — подчеркнул шаман Сергей Дамдинов.
Валентина Уточенко заявила в студии "Прямого эфира", что всех ее товарищей сгубила природа.
"Нам хотелось романтики, а родители получили горе и цинковые гробы", — плачет женщина.
В пику тем, кто считает, что в гибели ребят виновата руководитель группы, она говорит, что они были хорошо подготовлены к походу, все было продумано до мелочей, у них были предварительные тренировки, а с собой они взяли достаточный запас снаряжения и продуктов.
Отчего же на самом деле погибли туристы в 1993 году? Каковы основные версии на настоящий момент? Что показало собственное расследование Валентины Уточенко? Как ей удалось выжить? Все подробности и ответы на вопросы – в "Прямом эфире".
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