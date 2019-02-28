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28 февраля 201917:56

Майор ЧФ и его сожительница сядут за шпионаж в пользу Украины

Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС

Майор Черноморского флота России и его сожительница отправятся за решетку на 10 и 9 лет за шпионаж в пользу Украины, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Долгополов Д. А. и Сухоносова А. С. признали свою вину в выдаче гостайны и шпионаже и заявили, что раскаиваются.

Сначала была завербована Сухоносова – с ней работал сотрудник Главного управления разведки украинского минобороны полковник Игорь Кименок. Потом уже женщина привлекла к сотрудничеству своего сожителя. Вместе они передавали украинским спецслужбам сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, за информацию  они получали денежное вознаграждение.

О задержании двух шпионов ФСБ сообщила еще в сентябре 2017 года, но тогда детали не уточнялись.

Долгополов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, Сухоносова – в колонии общего режима.

 

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