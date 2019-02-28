Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир самолета погибли на месте

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье. Легкомоторное воздушное судно рухнуло на дачные участки под Коломной спустя 40 минут после вылета с аэродрома Северка. Пилот и пассажир погибли. Въезд на территорию СНТ сейчас перекрыт.

Сейчас ворота садового товарищества "Отдых" для посторонних на замке. Сюда пускают только местных жителей и представителей экстренных служб. Они обследуют место падения легкомоторного самолета.

Уже точно известно, что судно с одним пассажиром и летчиком на борту потерпело крушение около двух часов дня, через 40 минут после взлета. Вылетело оно с расположенного неподалеку частного аэродрома Северка. Самолет упал на дачный участок, задел при падении дом, но там в этот момент никого не было. А вот летчик и его пассажир погибли на месте.

"Дом не жилой, на земле пострадавших нет. На месте падения самолета возгорания нет. К сожалению, погибло два человека: пилот и пассажир самолета. Всего привлекалось 26 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники", — рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Херсонец.

Место ЧП сейчас полностью оцеплено, но дачники снимают все происходящее из-за забора. Здесь сейчас работают спасатели и следователи.

На заводе, который изготовил самолет, заявили, что разбилось судно модели "Чайка", оно было произведено в единственном экземпляре. Самолет четырехместный, им управлял опытный пилот, бывший военный летчик — 52-летний Игорь Козлов.

На аэродроме Северка не смогли точно сказать, по какому маршруту собирался лететь пилот и кто был его пассажиром. Хотя это странно: обычно маршрутный лист согласовывают задолго до полета. В общем, вопросов у следователей пока больше, чем ответов.