Основной российский производитель БМП перешел под контроль "Ростеха"

Компания "Высокоточные комплексы", которая входит в госкорпорацию "Ростех", купила 74,5% акций "Курганмашзавода". Сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие считается одним из крупнейших в Курганской области и входит в список лидеров оборонно-промышленного комплекса России. Именно там производят боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, модернизированную противотанковую самоходку "Спрут-СДМ1", а также разрабатывают перспективную БМП "Курганец-25".

После перехода под контроль госкорпорации завод расширит гражданское производство, так как согласно указу Владимира Путина, половина всей продукции "Ростеха" должна быть "мирной".

Сейчас "Курганмашзавод" собирает коммунально-строительные машины МКСМ-800 и вездеходы ТМ-140. К ним еще добавится механообработка для нефтяной отрасли, рассказал и.о. губернатора Курганской области Вадим Шумков.