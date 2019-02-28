Сергей Устюгов будет финишером лыжной эстафеты на чемпионате мира

В первый день марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, что продолжается в австрийском Зеефельде, пройдет мужская эстафета 4х10 км. Сборная России за день до гонки обнародовала свой состав, в который вошли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Первые двое будут бежать стартовые этапы классическим ходом, а Большунов и ставший финишером команды Устюнов отправятся на дистанцию свободным ходом. Борьбу за награды вместе с нашей командой будут вести лыжники Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, возможно – Швейцарии и США.

На мировом первенстве двухлетней давности российская национальная команда была второй, проиграв только соперникам из Норвегии. В нынешнем сезоне на двух этапах Кубка мира россияне были первыми и вторыми.