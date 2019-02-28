Наркотики почтой: красноярский студент получал из-за рубежа тысячи запрещенных таблеток

Полицейские задержали 18-летнего жителя Красноярска за контрабанду запрещенных веществ: студент заказывал за границей синтетические наркотики, а затем распространял их при помощи закладок.

Попался молодой человек при получении посылки из Нидерландов, в которой оказалась сотня таблеток метамфетамина. При обыске в его комнате, находящейся в общежитии, обнаружены 136 граммов синтетических и растительных наркотических средств.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что нарушитель регулярно принимал международные почтовые отправления. Получив товар, молодой человек продавал его, делая закладки.

Так, уже после задержания на имя задержанного пришли еще две посылки из Германии с тремя тысячами таблеток общим весом, превышающим полтора килограмма.

В настоящее время предварительное расследование завершено, дело передано в Красноярский краевой суд.