Голкипер "МанЮнайтед" Де Хеа хочет рекордный по сумме контракт

Вратарь футбольной сборной Испании и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выставил работодателям условия подписания нового контракта: испанец намерен стать самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев, догнав по зарплате чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Голкипер имеет действующий до 2020 года контракт, согласно которому он получает в неделю 240 тыс. фунтов стерлингов или 280 тыс. евро. Новое предложение от "Юнайтед" подразумевало выплату 105 млн евро за 5 лет или 21 млн евро в год или примерно 405 тыс. евро в неделю.

Однако, как сообщает влиятельное британское издание The Telegraph, Де Хеа намерен требовать у руководства "красных дьяволов" зарплату на уровне 30-летнего Санчеса, т.е. 585 тыс. евро в неделю. При этом, по сведениям инсайдеров, в сделку чилийского форварда включены премиальные бонусы и доходы от имиджевых прав.

Известно также, что на Де Хеа претендуют сразу несколько ведущих клубов Старого Света, в частности, итальянский "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен", менеджеры которых внимательно следят за развитием ситуации с новым контрактом несговорчивого испанца.