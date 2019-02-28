По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

Замгенерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов стал девятым арестованным фигурантом дела о хищении природного газа на 9 миллиардов рублей. Он задержан до 24 апреля. Вердикт суда огласила Елена Ленская. Борсов своей вины по делу Арушукова не признал, он просил отправить себя под домашний арест.

По делу Арашукова ранее были задержаны сам сенатор Рауф Арашуков, топ-менеджеры ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов, а также исполняющий обязанности директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная, сообщает "Интерфакс". Кроме того, в Дагестане были задержаны заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов.

Кроме того, Уали Евгамуков и Умар Калмыков были объявлены во всероссийский розыск.

Всем им инкриминируется организация преступного сообщества по части 3 статьи 210 и мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Борисов и Валешная, как подчеркнула официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, обеспечивали заключение договоров на поставку газа предприятиям газовой отрасли Северного Кавказа большего объема газа, чем было нужно для нужд потребителей. При этом эти два фигуранта уголовного дела получили от промышленных потребителей газа наличные денежные средства.

По данным Следственного комитета России, похищенный у "Газпрома" газ был продан компаниям и физическим лицам за наличные. По делу Арашуковых масштабные обыски прошли в 22 российских городах. Рауф Арашуков также арестован по подозрению в заказе убийства двух человек.