Таран моста в Пусане: капитан российского сухогруза был пьян

Российский сухогруз врезался в мост в южнокорейском городе Пусан. Вместо того чтобы возвращаться во Владивосток, судно, перевозившее стальные трубы, отклонилось от курса и протаранило вантовый мост в крупнейшем порту Кореи.

"Я это видел, я это видел!" – единственная реакция корейца, который заснял эту аварию. Российский 6-тонный сухогруз "Сигранд" врезался в мост в южнокорейском городе Пусан. К счастью, обошлось без жертв, хотя в четыре часа вечера на мосту было оживленное движение. На кадрах видно, как водители останавливаются и выходят посмотреть, что же случилось. Впрочем, специалистам еще предстоит разобраться, требуется ли мосту ремонт.

"На место аварии прибыли около сорока полицейских, а также спасатели. Службы экстренного реагирования выясняют, насколько поврежден сам мост – в нем дыра около 5 метров в диаметре, повреждены стальные конструкции", — рассказал корреспондент MBC News Сунго Умида.

"Сигранд" – относительно средний по всем показателям сухогруз из Владивостока, рассчитан на перевозку 6 тонн груза, спущен на воду еще в 80-х. Раньше в новостные сводки не попадал – спокойно ходил под российским флагом с 2012 года, принадлежит фирме из Владивостокеа. Что стало причиной нынешней аварии, будут разбираться корейские следователи, но первая версия у них, похоже, есть.

"Береговая охрана Кореи задержала судно и допросила команду на борту. Сообщается, что у капитана, личность которого не раскрывается, содержание алкоголя в крови составляло 86 промилле. По закону допустимый предел составляет 30 промилле. Представитель береговой охраны сказал, что употребление алкоголя на борту судна не наказывается по закону, если человек при этом не управляет судном. По его словам, еще не ясно, был ли российский капитан у руля во время аварии", — пишут корейские СМИ.

Не в пользу капитана говорит и то, что судно отклонилось от запланированного маршрута, причем серьезно. Развернулось абсолютно в другую сторону и пошло на таран моста. Причем в момент аварии на палубе находился один из членов команды – он буквально чудом не пострадал, когда обрушился кран.

Важность инцидента для Кореи обуславливает и то, что мост, в который врезалось судно, – второй по размерам в стране. Называется Гвандан, в переводе — Алмазный мост. Корейцы строили его почти 10 лет, и очень им дорожат. Будут ли они требовать компенсации от российской компании, пока не ясно. В российском посольстве в Сеуле сообщили, что в курсе инцидента, но пока не получили от властей официального уведомления