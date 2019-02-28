Кубок Гагарина. "Автомобилист" выиграл и второе уральское дерби

В Екатеринбурге стартовал очередной день стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во второй игре 1/8 финала Кубка Гагарина играли местный "Автомобилист" и челябинский "Трактор". Как и в первой игре выиграли хозяева – 4:1.

Стартовый матч серии сложился для "Авто" достаточно легко и уральское кубковое дерби завершилось победой хозяев – 3:0. Теперь "Трактор" сумел "размочить" счет, но все равно уступил почти безоговорочно.

Интрига сохранялась примерно до середины второго периода. На гол "автомобилиста" Обидина точным броском ответил "тракторист" Желдаков. Но в дальнейшем почти до конца встречи забивали только хозяева – голы на счету Доуса, Голышева и Кучерявенко. Разрыв сократил Глинкин. 4:2 в матче, 2:0 в серии и теперь команды сыграют третий матч в Челябинске.