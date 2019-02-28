Реанимация в воздухе: московский школьник спас пассажира на борту самолета
Удивительная история спасения произошла на борту самолёта, совершавшего рейс из Сочи в Москву. Одному из пассажиров стало плохо. Как выяснилось позже, у него было предынфарктное состояние, и всё могло бы закончиться трагедией, если бы не действия 16-летнего Богдана Рудика. Именно он оказал помощь быстро и профессионально.
Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание — первая помощь, если диагноз "инфаркт" и пациент без сознания. Этому учат даже школьников. Ведь практическая медицина спасает жизни. Не только на земле, даже в воздухе.
Илона Рудик вместе с сыном возвращалась из Сочи в Москву. Во время полета один из пассажиров потерял сознание. Врача на борту не оказалось. На помощь пришел десятиклассник.
"Я сидела в самолете, он сидел у окошечка, и вдруг объявили, что ищут доктора, он тут же перепрыгнул и побежал", — рассказала мама Богдана.
Врача на борту не оказалось и на помощь пришел десятиклассник.
"Я сидел, слушал музыку, бортпроводник сообщил, что нужна помощь врача", — говорит старшеклассник.
Сейчас десятки звонков, и камер. Все хотят знать подробности авиаистории. Как Богдан Рудник, обычный ученик одной из московских школ, спас жизнь человеку. Ведь ему всего 16. Но, кажется, для настоящих поступков возраст не важен.
"Это, конечно, точь-в-точь сейчас на манекене не удастся сделать, но он лежал примерно вот так, еще согнутое колено", — показывает Богдан.
Действовать необходимо было быстро. Реанимировать, надеть дыхательный мешок. Правильно оказывать первую помощь Богдан научился в медицинском классе. Тренировались на манекенах. Но и практика на деле удалась.
"Он восстановил дыхание. Так как пострадавший не мог дышать через нос — там носовое кровотечение перед этим было, то он догадался, что нужно дышать через рот. Всё сделал правильно", — рассказала Елена Лысько, учитель биологии и допобразования "Первая помощь".
Первый пациент будущего врача сейчас чувствует себя хорошо. А сам Богдан еще не определился, кем станет в будущем. Но однозначно продолжит помогать людям.
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