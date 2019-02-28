Хоккейные "Барыс" и "Торпедо" разыграли кубковый триллер

Матчем между казахстанским "Барысом" и нижегородским "Торпедо" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Соперники играли повторную встречу в Кубке Гагарина и на сей раз хозяевам не удалось победить волжан без проблем. Счет 5:4 в пользу "барсов" был установлен в овертайме.

"Торпедо" начало встречу блестяще: на 1-й минуте счет открыл Волченков, а к 26-й гости вели 4:0! Отличились также Варнаков, Саболич и Ильин. Но во второй половине матча хозяева бросились в погоню и она им удалась: Сагадеев, Шевченко, Дитц и Фрэттин к 58-й минуте сумели восстановить равновесие.

Камбэк соперник произвел на гостей удручающее впечатление и в дополнительное время окрыленные хозяева смогли добить конкурента. Решающий гол на 62-й минуте встречи забил Старченко. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Барыса" и теперь команды переезжают в Нижний Новгород, где пройдут две следующие встречи.