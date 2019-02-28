Сериал "Беверли-Хиллз 90210" вернется на экраны

Представители американского Fox объявили о возрождении одного из самых популярных сериалов 1990-х, молодежной мелодрамы "Беверли-Хиллз 90210". Авторы проекта обещают возвращение оригинального актерского состава, сообщает Rolling Stone.

Пока в Сети появился короткий трейлер проекта, по которому сложно пока сделать какие-либо выводы.

О перезапуске сериала известно немногое. По предварительным данным, в новой версии "Беверли Хиллз" будет шесть серий, первая из которых выйдет летом.

Зрителям обещают, что звезды оригинального шоу, Тори Спеллин, Брайан Остин Грин, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Иен Зиринг и Габриэль Картерис вновь вернутся на экраны, однако играть они будут самих себя, а не своих персонажей из 1990-х.

Впрочем, к сожалению, не все так гладко. Вскоре после новости о возвращении "Беверли Хиллз" стало известно, что один из главных актеров сериала, 52-летний Люк Перри, попал в больницу.

По данным TMZ, актер из Лос-Анджелеса пережил инсульт. О его состоянии пока ничего не известно.