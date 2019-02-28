Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Кашмире

Президент России Владимир Путин обсудил кризис в отношениях между Дели и Исламабадом в Кашмире с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава российского государства еще раз выразил соболезнование в связи с терактом 14 февраля, в котором погибли 45 индийских военнослужащих.

Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в Кашмире, сообщает РИА Новости. Кроме того, Путин пригласил главу индийского правительства в сентябре 2019 года во Владивосток на Восточный экономический форум.

Путин и Моди осудили любые формы международного терроризма и его поддержку. Также Москва и Дели отметили эффективное развитие российско-индийского сотрудничества и его углубление, включая развитие военно-технических связей.

Ситуация в Кашмире обострилась после того, как в небе спорного штата был сбит индийский истребитель МиГ-21.