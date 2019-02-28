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28 февраля 201920:30 Дмитрий Петров

Путин ознакомился с новым оружием полиции и рассказал, чего ждет от МВД

Повышать уровень раскрываемости преступлений, активнее пресекать попытки втягивания в криминал несовершеннолетних и предложить новые подходы к борьбе с коррупцией. Всего этого Владимир Путин ждет от Министерства внутренних дел. Президент 28 февраля выступил на расширенной коллегии ведомства. В этот раз он подробно остановился на нововведениях, с которыми отныне предстоит иметь дело полицейским. Это частичная декриминализация 282-й статьи Уголовного кодекса, а также цифровая платформа для приема жалоб бизнесменов на давление правоохранительных органов. Впрочем, МВД наглядно показало главе государства, что идет в ногу со временем и современными технологиями.

На коллегии прямо в здании Министерства внутренних дел представлено новое полицейское вооружение, в основном антитеррористической направленности. Три образца еще только проходят постановку на вооружение: это новый полицейский карабин на основе автомата Калашникова, пистолет Лебедева, который идет на смену пистолету Макарова, и спецсредство нелетального действия — многозарядный электрический шокер. Президент перед началом коллегии успевает ознакомиться с новинками.

Путина приветствуют девушки-полицейские. Инспектор службы туристической полиции капитан Юлия Беляева наверняка запомнилась иностранным болельщикам, что приезжали к нам на футбол. Запомнилась не только эффектной внешностью, но и безупречным знанием английского. Ее коллега, старший сержант кавалерии Дарья Юсупова служит в конной полиции.

Президент благодарит полицейских за четкую и слаженную работу, но отмечает, что осталось и много нерешенных проблем. Прежде всего — раскрываемость преступлений.

"Положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым. Прошу вас серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального улучшения ситуации", — сказал Путин.

Противодействие экстремизму. Агрессия, насилие и нетерпимость неприемлемы, их необходимо пресекать, но с учетом последних изменений в законодательстве. "Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и, конечно, не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть, работать надо, понимаете, не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать", — подчеркнул глава государства.

Отдельно президент останавливается на взаимодействии власти и бизнеса. Тема нашла отражение в последнем послании Федеральному Собранию. В России начнет действовать — новая цифровая платформа — система контроля за работой правоохранительных органов.

"Речь идет не о какой-то эфемерной непонятной никому системе контроля, это должна быть дополнительная помощь руководству соответствующей структуры,  чтобы напрямую до руководителей доходили проблемы — не через многочисленные фильтры подчиненных, в отношении которых, как правило, и чаще всего и направляются жалобы, а напрямую. И современные цифровые технологии позволяют это сделать. Обращаю внимание, гора жалоб, которые затем тонут в инстанциях, формальные отписки никому не нужны", — указал президент.

Глава МВД объясняет, что действующие нормы законодательства входят в определенные противоречия с возможностями правоохранительной системы: "Значительное число обращений, поступающих, в том числе, от представителей деловой среды, требуют проведения всего комплекса следственных действий. Нередко они сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документах".

"Но мы же с вами взрослые люди, просто так с улицы мало кто приходит, — отвечает Путин. — Куда идут? К своим знакомым, приятелям, каким-то своим теневым партнерам из правоохранительной сферы — вот туда идут. Просто так с улицы мало кто приходит. Это уличные преступления таким образом, на них реакция происходит. А в бизнес-сфере нет. Надо посмотреть на эту сторону дела".

Сразу после завершения коллегии, общаясь с журналистами, Путин еще раз возвращается к этой теме: "На сотрудников правоохранительных органов особые обязанности возложены, чтобы не получилось так, что сами бизнесмены во всем и виноваты. Как у классика, унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла. Но, безусловно, я не могу не согласиться с тем, что нужно уделить этому особое внимание".

Новая цифровая платформа должна заработать — пока в тестовом режиме — уже к концу года.

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