"Иногда лучше уйти": обед и ядерная сделка между Трампом и Кимом сорвались

Сделка не состоялась, санкции остались в силе. Таков итог самого обсуждаемого политического события последних дней — встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, один результат все же есть. На лидера КНДР в мире теперь смотрят иначе. Он много улыбался и выглядел увереннее, чем Трамп. Премьер Японии Синдзо Абэ уже заявил, что хочет лично встретиться с лидером Северной Кореи. Раньше такое казалось фантастикой. Но Трамп и Ким Чен Ын досрочно свернули переговоры и отказались от совместного обеда.

Исторический момент: северокорейский лидер в компании американского президента впервые отвечает на вопрос западного журналиста.

"Есть люди, которые приветствуют эту встречу. Есть и те, кто настроен скептически. Я уверен, что все они сейчас смотрят, как мы сидим бок о бок вместе, как если бы они смотрели фантастический фильм", — сравнил Ким Чен Ын.

В начале официальной части саммита оба лидера полны оптимизма. Ким и Трамп уединяются в павильоне отеля Metropol и беседует с глазу на глаз. Оба держатся дружелюбно, Трамп — даже немного по-отечески, когда одергивает одного из представителей сопровождающей прессы.

- Вы готовы предпринять конкретные шаги по денуклеаризации или еще не совсем? – спрашивает журналист.

"Это то, что мы обсуждаем прямо сейчас", — подтверждает Ким Чен Ын.

"Не повышайте голос, пожалуйста, это не то же самое, что иметь дело с Трампом", — вставляет свою реплику президент США.

"Кажется, они все обеспокоены", — признает лидер Северной Кореи.

Все то время, что они разговаривают тет-а-тет, у дверей остается младшая сестра Кима — его неизменная помощница на переговорах Ким Ё Чжон. После переговоров лидеры выходят во дворик и направляются на встречу в расширенном составе.

Журналисты отмечают спокойный размеренный шаг президента США, как будто он все уже решил. Это последние кадры, когда Ким и Трамп стоят вместе. Уже спустя 30 минут пресс-служба Белого дома просит журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Трампа, срочно садиться в автобусы. Ради этого в Ханое ограничивают движение.

В сопровождении полицейского кортежа, не останавливаясь на светофорах, журналистов на туристических автобусах спешно везут на противоположный конец города в отель Marriott. Уже на месте они узнают, что Трамп покинул гостиницу Metropol. Накрытый стол в пустом зале, где должен был состояться дружеский ланч (американская делегация очень долго согласовывала меню), — это последние кадры с официальной трансляции второй в истории встречи лидеров США и КНДР.

Неожиданно для всех саммит завершился на два часа раньше, чем было запланировано по программе. Белый дом уже объявил, что стороны не смогли достичь согласия.

Журналисты, которым посчастливилось пробиться на итоговую пресс-конференцию Дональда Трампа, с нетерпением ждут американского президента здесь, в отеле Marriott, чтобы узнать, почему он не захотел оставаться на ланч с Ким Чен Ыном.

К журналистам Дональд Трамп выходит вместе с госсекретарем Майком Помпео. Первые слова не о Ким Чен Ыне, лишь прямой вопрос о судьбе санкций в отношении КНДР заставляет его назвать главную причину фактического срыва саммита.

"Они хотели снятия всех санкций, мы не могли этого сделать, — пояснил Дональд Трамп. — Они были готовы на разоружение в интересующих нас областях, но мы не готовы снять все санкции в обмен на это. Мы продолжим работать и посмотрим, что из этого выйдет".

Предполагалось, что 28 февраля в Ханое будет подписана совместная декларация, в которой будет расшифрован главный термин переговоров — денуклеаризация, а также обозначены конкретные условия ядерного разоружения КНДР, о готовности к этому Ким Чен Ын сам говорил утром.

- Вы готовы к денуклеаризации?

"Если бы я не хотел этого делать, меня бы сейчас здесь не было", — апеллирует к логике лидер Северной Кореи.

В выпуске северокорейских новостей о встрече в Ханое — неповторимые интонации ставшей уже легендой "Розовой леди".

"Недоверие, недопонимание, враждебность и старые обиды пытались сбить нас с пути, но мы преодолели все и снова пошли навстречу друг другу, чтобы, наконец, достичь Ханоя и поговорить", — иллюстрирует ситуацию диктор.

Но разговора не получилось. Решить ядерную проблему на Корейском полуострове по-быстрому США в одиночку, похоже, не удается. Нобелевской премии мира, на которую Трампа номинировал японский премьер Синдзо Абэ после первой первого саммита США-КНДР в Сингапуре, теперь, видимо, тоже придется подождать. Ответ на вопрос, который так и не удалось задать американскому президенту, Трамп дает сам, когда заводит речь о роли соседних стран.

"Китай оказал большую помощь в переговорах. Также помогала и Россия. Как вы знаете, у них есть общая граница с Северной Кореей", — поблагодарил своих международных партнеров Дональд Трамп.

При этом даже здесь, в Ханое, американские коллеги проявили себя во всей красе. Ответ Трампа на совершенно нейтральный вопрос журналистки из российского агентства Sputnik по поводу инспекций ядерных объектов КНДР вызвал целую серию издевательских комментариев на страничках сотрудников западных изданий в социальных сетях.

"Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik", — восклицает один журналист.

"Трамп умудрился ответить на вопрос от российского пропагандистского агентства Sputnik. Реально!" – восклицает другой.

После пресс-конференции Дональд Трамп сразу отправился в аэропорт. Но задержаться во Вьетнаме ему все же пришлось — непосредственно перед вылетом у президента США сломался трап.

То, что утром было представлено, как фантастический фильм, оказалось произведением совсем другого жанра. Кто здесь стал главным режиссером, догадаться не сложно. Свою вторую встречу с Ким Чен Ыном Дональд Трамп подытожил фразой — "Иногда лучше уйти". Вопрос, зачем ради этого нужно было лететь через полмира, американский президент оставил открытым.