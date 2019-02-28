Тема:

Ситуация вокруг КНДР 28 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
28 февраля 201921:50 Сергей Мингажев

"Иногда лучше уйти": обед и ядерная сделка между Трампом и Кимом сорвались

Сделка не состоялась, санкции остались в силе. Таков итог самого обсуждаемого политического события последних дней — встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, один результат все же есть. На лидера КНДР в мире теперь смотрят иначе. Он много улыбался и выглядел увереннее, чем Трамп. Премьер Японии Синдзо Абэ уже заявил, что хочет лично встретиться с лидером Северной Кореи. Раньше такое казалось фантастикой. Но Трамп и Ким Чен Ын досрочно свернули переговоры и отказались от совместного обеда.

Исторический момент: северокорейский лидер в компании американского президента впервые отвечает на вопрос западного журналиста.

"Есть люди, которые приветствуют эту встречу. Есть и те, кто настроен скептически. Я уверен, что все они сейчас смотрят, как мы сидим бок о бок вместе, как если бы они смотрели фантастический фильм", — сравнил Ким Чен Ын.

В начале официальной части саммита оба лидера полны оптимизма. Ким и Трамп уединяются в павильоне отеля Metropol и беседует с глазу на глаз. Оба держатся дружелюбно, Трамп — даже немного по-отечески, когда одергивает одного из представителей сопровождающей прессы.

- Вы готовы предпринять конкретные шаги по денуклеаризации или еще не совсем? – спрашивает журналист.

"Это то, что мы обсуждаем прямо сейчас", — подтверждает Ким Чен Ын.

"Не повышайте голос, пожалуйста, это не то же самое, что иметь дело с Трампом", — вставляет свою реплику президент США.

"Кажется, они все обеспокоены", — признает лидер Северной Кореи.

Все то время, что они разговаривают тет-а-тет, у дверей остается младшая сестра Кима — его неизменная помощница на переговорах Ким Ё Чжон. После переговоров лидеры выходят во дворик и направляются на встречу в расширенном составе.

Журналисты отмечают спокойный размеренный шаг президента США, как будто он все уже решил. Это последние кадры, когда Ким и Трамп стоят вместе. Уже спустя 30 минут пресс-служба Белого дома просит журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Трампа, срочно садиться в автобусы. Ради этого в Ханое ограничивают движение.

В сопровождении полицейского кортежа, не останавливаясь на светофорах, журналистов на туристических автобусах спешно везут на противоположный конец города в отель Marriott. Уже на месте они узнают, что Трамп покинул гостиницу Metropol. Накрытый стол в пустом зале, где должен был состояться дружеский ланч (американская делегация очень долго согласовывала меню), — это последние кадры с официальной трансляции второй в истории встречи лидеров США и КНДР.

Неожиданно для всех саммит завершился на два часа раньше, чем было запланировано по программе. Белый дом уже объявил, что стороны не смогли достичь согласия.

Журналисты, которым посчастливилось пробиться на итоговую пресс-конференцию Дональда Трампа, с нетерпением ждут американского президента здесь, в отеле Marriott, чтобы узнать, почему он не захотел оставаться на ланч с Ким Чен Ыном.

К журналистам Дональд Трамп выходит вместе с госсекретарем Майком Помпео. Первые слова не о Ким Чен Ыне, лишь прямой вопрос о судьбе санкций в отношении КНДР заставляет его назвать главную причину фактического срыва саммита.

"Они хотели снятия всех санкций, мы не могли этого сделать, — пояснил Дональд Трамп. — Они были готовы на разоружение в интересующих нас областях, но мы не готовы снять все санкции в обмен на это. Мы продолжим работать и посмотрим, что из этого выйдет".

Предполагалось, что 28 февраля в Ханое будет подписана совместная декларация, в которой будет расшифрован главный термин переговоров — денуклеаризация, а также обозначены конкретные условия ядерного разоружения КНДР, о готовности к этому Ким Чен Ын сам говорил утром.

- Вы готовы к денуклеаризации?

"Если бы я не хотел этого делать, меня бы сейчас здесь не было", — апеллирует к логике лидер Северной Кореи.

В выпуске северокорейских новостей о встрече в Ханое — неповторимые интонации ставшей уже легендой "Розовой леди".

"Недоверие, недопонимание, враждебность и старые обиды пытались сбить нас с пути, но мы преодолели все и снова пошли навстречу друг другу, чтобы, наконец, достичь Ханоя и поговорить", — иллюстрирует ситуацию диктор.

Но разговора не получилось. Решить ядерную проблему на Корейском полуострове по-быстрому США в одиночку, похоже, не удается. Нобелевской премии мира, на которую Трампа номинировал японский премьер Синдзо Абэ после первой первого саммита США-КНДР в Сингапуре, теперь, видимо, тоже придется подождать. Ответ на вопрос, который так и не удалось задать американскому президенту, Трамп дает сам, когда заводит речь о роли соседних стран.

"Китай оказал большую помощь в переговорах. Также помогала и Россия. Как вы знаете, у них есть общая граница с Северной Кореей", — поблагодарил своих международных партнеров Дональд Трамп.

При этом даже здесь, в Ханое, американские коллеги проявили себя во всей красе. Ответ Трампа на совершенно нейтральный вопрос журналистки из российского агентства Sputnik по поводу инспекций ядерных объектов КНДР вызвал целую серию издевательских комментариев на страничках сотрудников западных изданий в социальных сетях.

"Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik", — восклицает один журналист.

"Трамп умудрился ответить на вопрос от российского пропагандистского агентства Sputnik. Реально!" – восклицает другой.

После пресс-конференции Дональд Трамп сразу отправился в аэропорт. Но задержаться во Вьетнаме ему все же пришлось — непосредственно перед вылетом у президента США сломался трап.

То, что утром было представлено, как фантастический фильм, оказалось произведением совсем другого жанра. Кто здесь стал главным режиссером, догадаться не сложно. Свою вторую встречу с Ким Чен Ыном Дональд Трамп подытожил фразой — "Иногда лучше уйти". Вопрос, зачем ради этого нужно было лететь через полмира, американский президент оставил открытым.

Ранее по теме

Сейчас

21:20

Сильный взрыв прогремел в Могадишо

20:15

Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Кашмире

19:30

По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

17:10

Семь лыжников попали под лавину в КЧР

17:03

Питерскую полицию возглавил "варяг" из Москвы

15:57

Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира

15:30

Вылет самолета из Внукова задержала собака

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин ознакомился с новым оружием полиции и рассказал, чего ждет от МВД

Путин ознакомился с новым оружием полиции и рассказал, чего ждет от МВД

1 час назад
Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену

Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену

33 минуты назад
Реанимация в воздухе: московский школьник спас пассажира на борту самолета

Реанимация в воздухе: московский школьник спас пассажира на борту самолета

2 часа назад
Таран моста в Пусане: капитан российского сухогруза был пьян

Таран моста в Пусане: капитан российского сухогруза был пьян

3 часа назад
#СеемДобро. Маргарита Симоньян у Ольги Скабеевой. YouTube-стрим

#СеемДобро. Маргарита Симоньян у Ольги Скабеевой. YouTube-стрим

18 минут назад
В Австралии рыбаки выловили редкого монстра

В Австралии рыбаки выловили редкого монстра

40 минут назад
Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США

Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США

11 часов назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Полный провал переговоров в Ханое: Трамп по трапу не пошел

Полный провал переговоров в Ханое: Трамп по трапу не пошел

22 минуты назад
Новый "перевал Дятлова": откровения выжившей

Новый "перевал Дятлова": откровения выжившей

4 часа назад
Предвыборная Украина: Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой

Предвыборная Украина: Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой

1 час назад
Китовым "концлагерем" в Приморье занялись ФСБ, СК и Памела Андерсон

Китовым "концлагерем" в Приморье занялись ФСБ, СК и Памела Андерсон

1 час назад
Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир самолета погибли на месте

Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир самолета погибли на месте

4 часа назад
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

58 минут назад
Сериал "Беверли-Хиллз 90210" вернется на экраны

Сериал "Беверли-Хиллз 90210" вернется на экраны

2 часа назад
По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

2 часа назад
Не заблудиться в трёх портах: всё, что нужно знать о новых стандартах USB

Не заблудиться в трёх портах: всё, что нужно знать о новых стандартах USB

4 часа назад
Майор ЧФ и его сожительница сядут за шпионаж в пользу Украины

Майор ЧФ и его сожительница сядут за шпионаж в пользу Украины

4 часа назад
Музыка вредит креативности

Музыка вредит креативности

4 часа назад
Семь лыжников попали под лавину в КЧР

Семь лыжников попали под лавину в КЧР

5 часов назад
Питерскую полицию возглавил "варяг" из Москвы

Питерскую полицию возглавил "варяг" из Москвы

5 часов назад
Украинские националисты требуют отменить концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

Украинские националисты требуют отменить концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

5 часов назад
Астраханские кулибины создали оригинальное плавсредство - бухлодку

Астраханские кулибины создали оригинальное плавсредство - бухлодку

5 часов назад
Самый длинный сериал: в США новый рекордсмен

Самый длинный сериал: в США новый рекордсмен

5 часов назад
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира

Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира

6 часов назад
"Фантастическая встреча" Трампа и Ким Чен Ына закончилась ничем

"Фантастическая встреча" Трампа и Ким Чен Ына закончилась ничем

6 часов назад
Пакистан продлил запрет на полеты в своем небе

Пакистан продлил запрет на полеты в своем небе

6 часов назад
Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X

Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X

6 часов назад
Россия не поддержит проект резолюции США по Венесуэле

Россия не поддержит проект резолюции США по Венесуэле

7 часов назад
Борис Каморзин рассказал, как подал заявление в загс с одной, а женился на другой

Борис Каморзин рассказал, как подал заявление в загс с одной, а женился на другой

7 часов назад
Майкл Калви останется за решеткой

Майкл Калви останется за решеткой

7 часов назад
"Уголек" – новая снайперская винтовка для армии

"Уголек" – новая снайперская винтовка для армии

7 часов назад
Имбирь, какао и грибы: как сделать кофе максимально полезным

Имбирь, какао и грибы: как сделать кофе максимально полезным

8 часов назад
Выпрями спину: у неандертальцев была осанка современных людей

Выпрями спину: у неандертальцев была осанка современных людей

8 часов назад
В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова

В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова

8 часов назад
На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу

На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу

9 часов назад
Второй случай в мире: в Австралии родились невероятно редкие полуидентичные близнецы

Второй случай в мире: в Австралии родились невероятно редкие полуидентичные близнецы

9 часов назад
Житель Улан-Удэ за минуту дважды ограбил одну и ту же женщину

Житель Улан-Удэ за минуту дважды ограбил одну и ту же женщину

10 часов назад
Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков

Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков

10 часов назад
Автовладельцам предложат полезные сервисы в обмен на данные с их машин

Автовладельцам предложат полезные сервисы в обмен на данные с их машин

11 часов назад
В России не делают пельмени со Знаком качества

В России не делают пельмени со Знаком качества

14 часов назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

26.02.2019 13:55
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

26.02.2019 10:04
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05