Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену

Порядка 40 россиян не смогли вылететь из Дели, почти на сутки задержаны рейсы Москва — Пхукет. Как закрытое небо меняет карту и стоимость полетов?

Над Индией и Пакистаном ежегодно летают полтора миллиона российских туристов.

"Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний были выполнены по уточненным маршрутам. 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня", — пояснил замминистра транспорта России Александр Юрчик.

Закрытие воздушного пространства Пакистана существенно изменило маршруты российских авиакомпаний на рейсах в Юго-Восточную Азию. Если раньше летели по прямой через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, то теперь приходиться брать правее — заходить в воздушное пространство Ирана и пересекать Аравийское море.

Корректировку полетов уже пришлось сделать четырем авиакомпаниям: NordWind, "Россия", Ifly и Azur Air. Azur Air накануне пришлось дозаправлять в Екатеринбурге два рейса — из Москвы во Вьетнам и из Петербурга в Таиланд. Авиакомпания "Россия" отправила самолеты на дозаправку в Арабские Эмираты и Ташкент. А борт NordWind из Пхукета в Москву дополнительно приземлялся в Минводах.

"Тем городам, которые расположены в центральной части России и за Уралом, корректировка не потребовалась, потому что изначально маршруты были проложены над Китаем. Уфа, Самара и рейсы в Шереметьево потребовали, соответственно, изменения маршрута", — добавил директор по связям с общественностью авиакомпании NordWind Александр Сухоруков.

"Часть региональных маршрутов придется выполнять с технической посадкой для дозаправки. Поэтому авиакомпании, конечно, просят пассажиров принимать во внимание данное обстоятельство и с пониманием к нему относиться", — просит директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

Юго-Восточная Азия очень популярна — особенно зимой. В 2018 году Вьетнам посетили почти полмиллиона россиян, Индию — 200 тысяч, 40 тысяч отдохнули на Мальдивах. А лидер, конечно, Таиланд — около миллиона россиян в год. Второе направление после Турции.

Удлинение маршрута — это ведь и дополнительный керосин, и зарплата экипажа, а также получение дополнительных разрешений на пролет от других стран. Это тоже деньги. Насколько подорожают путевки?

Возьмем самое популярное направление. Сейчас себестоимость одного кресла из Москвы в Таиланд и обратно составляет $500-600. Лишняя тысяча километров прибавит к стоимости примерно $26. Но если это чартер, а путевка уже оплачена, то пассажир доплачивать не должен.

"Дорога удлиняется приблизительно на полтора-два часа, — признает представительница "Ростуризма" Зарина Догузова. — На стоимости это не сказывается. Стоимость тех турпакетов, которые были приобретены заранее, остается прежней".

В Минтрансе заверили — билеты не подорожают. Авиакомпании возьмут расходы не себя.