Предвыборная Украина: Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой

Президент Украины Петр Порошенко вновь дал повод всерьез задуматься о его здоровье. На встрече с избирателями он сбивал шапки, отбирал телефоны и щипал людей за нос. От Порошенко, у которого сдают нервы, теперь бегут даже самые преданные сторонники. А главный соперник на предстоящих через месяц выборах, шоумен Зеленский, открыто пообещал, что действующий президент уже скоро окажется за решеткой.

Пока на улице собираются сотни людей за импичмент Порошенко, в самой Верховной раде процесс заметно буксует, хотя его инициаторы уже даже собрали необходимое число подписей депутатов.

- Административный аппарат парламента отказывается регистрировать наше обращение и покрывает президента, — заявляет Юлия Тимошенко.

- Брехня и неправда! – реагирует спикер Андрей Парубий.

Правда с улиц — это то, что на митинги в Киеве сегодня ходят за деньги. Вот, например, проплатили акцию против Зеленского.

- Я пришла, чтоб хоть на хлеб заработать, — рассказывает пенсионерка.

- А сколько вам обещали? 100 гривен? 200?

- 80.

Сам лидер избирательной гонки после встречи со спецпосланником США Куртом Волкером пообещал посадить Порошенко.

У Порошенко нервы сдают уже на встречах с собственным электоратом. Реакция на неудобные вопросы показательна: срывает шапку с женщины, щипает мужчину за нос.

Из "Блока Петра Порошенко" сегодня в Раде сегодня вышли сразу три депутата. То ли не верят в предвыборные шансы, то ли спешат устраниться от коррупционного скандала в оборонке, в котором измазались ближайшие сподручные пока еще президента. Получается, отмена Конституционным судом статьи за незаконное обогащение чиновников на руку и самому Порошенко.

Отвлекающим маневром от импичмента станет закон о языке. Единственным государственным признается украинский, а за использование русского в официальном общении штраф от 3 до 8 тысяч гривен — это больше месячной зарплаты учителя или врача.