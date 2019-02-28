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Ситуация на Украине 1 час назад
Предвыборная Украина: Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой
Президент Украины Петр Порошенко вновь дал повод всерьез задуматься о его здоровье. На встрече с избирателями он сбивал шапки, отбирал телефоны и щипал людей за нос. От Порошенко, у которого сдают нервы, теперь бегут даже самые преданные сторонники. А главный соперник на предстоящих через месяц выборах, шоумен Зеленский, открыто пообещал, что действующий президент уже скоро окажется за решеткой.
Пока на улице собираются сотни людей за импичмент Порошенко, в самой Верховной раде процесс заметно буксует, хотя его инициаторы уже даже собрали необходимое число подписей депутатов.
- Административный аппарат парламента отказывается регистрировать наше обращение и покрывает президента, — заявляет Юлия Тимошенко.
- Брехня и неправда! – реагирует спикер Андрей Парубий.
Правда с улиц — это то, что на митинги в Киеве сегодня ходят за деньги. Вот, например, проплатили акцию против Зеленского.
- Я пришла, чтоб хоть на хлеб заработать, — рассказывает пенсионерка.
- А сколько вам обещали? 100 гривен? 200?
- 80.
Сам лидер избирательной гонки после встречи со спецпосланником США Куртом Волкером пообещал посадить Порошенко.
У Порошенко нервы сдают уже на встречах с собственным электоратом. Реакция на неудобные вопросы показательна: срывает шапку с женщины, щипает мужчину за нос.
Из "Блока Петра Порошенко" сегодня в Раде сегодня вышли сразу три депутата. То ли не верят в предвыборные шансы, то ли спешат устраниться от коррупционного скандала в оборонке, в котором измазались ближайшие сподручные пока еще президента. Получается, отмена Конституционным судом статьи за незаконное обогащение чиновников на руку и самому Порошенко.
Отвлекающим маневром от импичмента станет закон о языке. Единственным государственным признается украинский, а за использование русского в официальном общении штраф от 3 до 8 тысяч гривен — это больше месячной зарплаты учителя или врача.
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