Китовым "концлагерем" в Приморье занялись ФСБ, СК и Памела Андерсон

ФСБ возбудила новые административные дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье. Более ста морских млекопитающих — белух и косаток — несколько месяцев содержатся в жутких условиях в бухте Средняя в районе Находки. Этим делом уже занимается Следственный комитет и прокуратура. Кто и зачем построил в Приморье концлагерь для морских обитателей и почему в ситуацию пришлось вмешаться президенту?

Побережье Японского моря, бухта Средняя. Берег перегорожен глухими заборами, за ними — вольеры. Это и есть "китовая тюрьма" — здесь почти 100 млекопитающих. Все они, как подозревают правоохранительные органы, были выловлены с нарушениями. С нарушениями их и содержат. Но те, кто занимается продажей живого товара, чувствуют себя уверенно.

"Нас проверяет ФСБ, нас проверяет природоохранная прокуратура, нас проверяют органы МВД. Все поверяют. Но если есть разрешение на вылов морских млекопитающих, понимание, такая вот бумажка, синяя, на ней написано же: допустимое ОДУ", — говорит служащий.

ОДУ – это общедопустимый улов.

Гостям, как правило, здесь не рады. Известная в Приморье зоозащитница и блогер Нина Зырянова приезжала сюда чтобы сфотографировать "тюрьму". Рассказывает, что у нее выхватили фотоаппарат, из него выдернули флешку.

Президент Владимир Путин дал специалистам Минприроды и ученым поручение решить судьбу косаток, а Генпрокуратуре поручено провести проверку в отношении законности использования морских млекопитающих. Кроме всего прочего, уже в самое ближайшее время следует ожидать ужесточения законодательства в отношении добычи морских животных и условий их содержания.

В прошлом году, по некоторым данным, в Охотском море было выловлено 12 косаток и 90 китов-белух. Все они попали в бухту Среднюю. Их готовили для продажи в дельфинарии и океанариумы в России и за рубежом. Официальная формулировка: для культурно-просветительских целей. По-другому животных и ловить-то нельзя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Оказалось, охотники за наживой ловили еще и детенышей животных, что также запрещено. К тому же недавно следователи обнаружили исчезновение четырех морских животных: трех белух и одной косатки. Специалисты считают, что эти животные уже погибли. В тесных вольерах они постоянно подвергаются сильному стрессу.

Против четырех компаний, организовавших "китовую тюрьму", возбудили административные дела. В местном управлении ФСБ заключения специалистов свидетельствуют о "неудовлетворительных условиях содержания животных и необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации".

Против содержания в неволе косаток и белух выступает голливудская звезда Памела Андерсон. Вслед за ней освободить животных из "китовой тюрьмы" призвал и Леонардо ДиКаприо. Сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, потомственный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и его коллеги-ученые предлагают свою помощь в выпуске млекопитающих из бухты.