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Допинг-скандалы 30 минут назад
"Кровопускание": в Австрии и Германии идет антидопинговая операция
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии — громкий допинговый скандал. В ходе масштабного рейда под пугающим названием "Кровопускание" задержаны 9 человек, в том числе 5 спортсменов из Эстонии, Казахстана и даже страны-хозяйки первенства.
На старт лыжной гонки не явились пятеро спортсменов. Когда их отсутствие скрывать было уже невозможно, полиция стала делиться подробностями операции по разоблачению международной допинговой сети.
"Стало очевидно, что эта схема работала на протяжении многих лет по всему миру. Без сомнений, другие виды спорта тоже будут затронуты этим скандалом", — проинформировал общественность Дитер Цефан, представитель федерального управления полиции Австрии.
Можно себе представить какой это удар для австрийцев, хозяев чемпионата. Оскандалились два их спортсмена — один попался с поличным. Нагрянувшие с обыском полицейские застали его за процессом переливания крови. И весь позор на глазах у коллег по команде.
"За завтраком у меня тряслись руки, я думал, как можно так с поступать с людьми, врать всем и скрываться. И как можно вот так просто уничтожить репутацию Австрии. Это уму непостижимо", — рассказал Алоис Штадлобер, чемпион мира 1999 года по лыжным гонкам (Австрия).
Австрия уже назвала имена арестованных спортсменов: Макс Хауке и Доминик Бальдауф,. Последний, кстати, и сам студент полицейской академии. Они задержаны на 48 часов. В воскресенье они бежали командный спринт и заняли высокое шестое место.
Эстонские атлеты Карел Таммьярв и Андрус Веэрпалу — тоже за решёткой. Все нити тянутся к немецкому спортивному врачу, который в оперативных сводках фигурирует под именем Марка С.
Весь Зефельд сейчас оцеплен полицией. Всех въезжающих в город опрашивают. Впрочем, довольно формально. Конечно, такой поток туристов и болельщиков контролировать невозможно. Ну и, разумеется, такой человек как спортивный врач может совершенно беспрепятственно проехать внутрь, пройти в отель где живут спортсмены и пронести с собой все что угодно.
Своих же сдал австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, который попался на допинге в олимпийском Сочи.
В фильме журналиста Хайо Зеппельта, который немецкий канал ARD показал в январе, он откровенно рассказал, как принимал эритропоэтин, гормон роста, и делал себе переливания крови в промежутках между гонками, трепеща от каждого шороха за дверью гостиничного номера.
"У меня постоянно было ощущение, что за мной следят... В этом углу стояли приборы, а я ложился на эту кровать. Аппараты очень громко работали. Я боялся того, что меня раскусят и разоблачат", — признался Дюрр.
О задержаниях в Зефельде впервые все узнали из Twitter журналиста Зеппельта, известного своими изысканиями допинга.
"Возникает вопрос: действительно ли в Австрии никто не знает, что происходит? Нам говорят, что это всё единичные случаи. Как это возможно, что на чемпионате мира по лыжному спорту атлеты австрийской федерации лыжников параллельно занимались кровяным допингом? Мне это кажется очень странным", — заявил он.
Случаи и правда, не единичны. В 2002-м на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и в 2006-м на играх в Турине австрийские атлеты вершили спортивные подвиги на крови. Допинг-тест при так называемом кровяном допинге — бесполезен. Если спортсмен влил себе свою же собственную кровь, от которой плазма насыщается кислородом, а физическая выносливость растёт, поймать его можно только с поличным, что естественно очень непросто.
"У спортсмена за несколько дней до старта изымается собственная кровь. Она хранится и потом непосредственно уже перед стартом спортсмену эту кровь обратно переливают. У него получается избыток эритроцитов, избыток гемоглобина, который позволяет спортсмену лучше переносить тяжелые физические нагрузки, и, соответственно спортсмен получает приоритет на спортивной дистанции", — сообщил Евгений Ачкасов, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.
Горе и у казахских болельщиков. Пятым задержанным атлетом оказался Алексей Полторанин, бронзовый призёр чемпионата мира, участник 3 олимпиад. В республике обвинения в его адрес отвергают.
"Его уже задержали, вместе с другими гонщиками за полтора часа до старта. Причины не сообщаются. Мы просто ждем. Лично я верю, что Алексей — чистый спортсмен, и он попал не в то время и не в то место", — заявил Серик Сапиев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана.
Российские спортсмены продолжают отчаянно сражаться с норвежцами, однозначными лидерами этого чемпионата, и берут медали. К нашей сборной у полиции вопросов нет.
"У них есть некоторые факты, и они пришли к определенным людям. Но к нам никто не приходил, мы абсолютно спокойны. Наши двери открыты для любых проверок, любых контролей — полиции, WADA", — отметила Елена Вяльбе, президент федерации лыжных гонок России.
Совместная полицейская операция, во время которой провели 7 обысков и арестов, получила кодовое название "Кровопускание" и проходила не только в австрийском Зефельде, но и в немецком Эрфурте, где, как полагают сотрудники полиции, находился центр допинговой сети.
Именно там была обнаружена лаборатория с препаратами, контейнерами с кровью, центрифугой и аппаратом для переливания. Интересно удастся ли как-то, с помощью теста ДНК хотя бы выяснить, кому эта кровь принадлежит? Уже арестованным спортсменам или тем, кто пока ещё выходит на лыжню?
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