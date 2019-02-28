В Австралии рыбаки выловили редкого монстра

Два австралийца, рыбачившие рядом с национальным парком Какаду на севере страны, выловили из воды безглазого и длинного, словно угорь, зубастого монстра, похожего на одного из жутких персонажей фильма "Чужой". Ученые помогли определить его вид, сообщает ABC.

Рыба, которую выловили Ти Хокин и его приятель, даже не думала клевать. Рыбаки просто зацепили ее за тело и вытащили на поверхность, словно корягу.

"Монстр" был коричневого цвета с маленькой головой и длинным телом. Его пасть оказалась покрыта острыми зубами, а тело – опасными зазубринами, об которые рыбаки едва не порезались, вытаскивая крючок из спины "чудовища".

Длина тела рыбы составляла 15 сантиметров. Она не двигалась, как будто заснув.

Рыбаки признались, что будь эта жуткая рыба больше, они бы умерли со страху.

Разобраться в том, что это за создание, помогли местные журналисты, которые отнесли фотографии "Чужого" профессиональным биологам.

Доктор Майкл Хаммел из Музея и галереи искусств северных территорий заявил, что перед нами занзибарский тениоид (Taenioides cirratus), редкая рыба, обитающая в Новой Зеландии.

Эта безглазая рыба живет на дне, глубоко под илом и практически не показывается на поверхности. Несмотря на острые зубы, эти существа практически безвредны и крайне редко нападают первыми.

"Самое главное, не наткнуться н такую случайно", — отметил Хаммел.