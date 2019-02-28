Известный итальянский специалист Раньери остался без работы

Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Фулхэм". Известный итальянский специалист возглавил команду в середине ноября 2018 года.

"Я разочарован последними результатами, — сказал Раньери, которого цитирует РИА Новости. — И тем, что мы не смогли развить успех после хорошего старта, когда я пришел в команду".

Отмечается, что исполнять обязанности наставника команды будет экс-футболист сборной Англии Скотт Паркер​​​. В ныеншнем сезоне "Фулхэм" одержал всего три победы в 16 матчах английского чемпионата и с 17 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.