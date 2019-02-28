Психологи доказали, что прослушивание музыки негативно влияет на креативность

Музыка помогает нам во многих жизненных ситуациях, однако работать под нее все же не стоит. Британские психологи из Ланкастерского университета выяснили, что креативным способностям музыка только мешает, сообщает Science Daily.

Исследователи провели три эксперимента, связанных с музыкой и креативностью. В них приняли участие 30 студентов. Сначала им предложили пройти тест на ассоциации в тихой комнате. Потом поставили схожую задачу, включив песни на испанском. Оказалось, что после этого продуктивность участников исследования упала в несколько раз.

В рамках третьего эксперимента студентов попросили пройти тест на ассоциации сначала под инструментальную музыку, без слов, а затем – под песни, которые учащиеся уже знали.

Результат оказался тем же – тест под музыку проходил хуже, чем в тишине.

Ученые отметили, что во время работы под музыку у студентов улучшалось настроение, однако на результаты тестов это не повлияло.

По мнению ученых, это связано с тем, что при работе под музыку наша память оказывается перегружена информацией.