Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Лыжник Алексей Полторанин из сборной Казахстана, а также два австрийских спортсмена Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в использовании кровяного допинга. Они были допрошены полицией, после чего отпущены на свободу.

Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях. Кроме перечисленных трех лыжников среди них еще два спортсмена из сборной Эстонии. Как сообщает австрийское издание Kurier, они все еще остаются под стражей.

Отмечается, что прокурор к утру пятницы должен принять решение о их предварительном заключении или освобождении. Всем пятерым грозит до трех лет лишения свободы.