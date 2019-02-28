В Германии мопса забрали у хозяев за долги и продали на ebay

Чиновники из немецкого города Ален конфисковали у семьи неплательщиков налогов мопса и выставили его на интернет-аукционе Ebay за 750 евро. Власти аргументировали свое решение тем, что мопс был самой ценной вещью в квартире нарушителей, сообщает DW.

Впрочем, позже в этом деле вскрылись и другие странности. Мопса приобрела местная офицер полиции Микаэла Джордан. Женщина удивилась, что чистокровная собака стоила так дешево.

Через неделю немка выяснила, что собака, которую она назвала Вильма, страдает от глазной инфекции. О том, что животное болеет, в объявлении властей на Ebay сказано не было.

Кроме того, у мопса обнаружились глисты, которыми он заразил двух других собак, которых держит Джордан.

Женщина потратила на лечение собаки почти две тысячи евро. Теперь она хочет получить от властей города компенсацию за то, что те не сказали ей о болезни мопса.

Заведено дело, следствие проводит проверку.