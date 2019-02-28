Сильный взрыв прогремел в Могадишо, звучат выстрелы

В столице Сомали Могадишо в четверг, 28 февраля, прогремел сильный взрыв. Следом произошла ожесточенная перестрелка, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Над местом происшествия поднимаются клубы дыма. Причины инцидента пока не известны.

В декабре 2018 года в Могадишо в результате двойного теракта погибли 16 человек. Заминированные автомобили подорвали возле КПП рядом с Национальным театром, расположенным недалеко от президентского дворца.

В июле 2018 года боевики атаковали штаб-квартиру МВД страны.

А в феврале прошлого года после взрыва возле гостиницы в Могадишо погибли 18 человек.