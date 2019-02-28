Рамос дисквалифицирован на две игры за умышленно полученную желтую карточку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать защитника и капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса дисквалификацией на два матча Лиги чемпионов за умышленное получение желтой карточки в первой игре1/8 финала турнира против голландского "Аякса".

Ранее в отношении Рамоса было открыто дисциплинарное дело. После игры он, по сообщениям испанским СМИ, признался, что специально получил желтую карточку в матче с "Аяксом", чтобы отбыть дисквалификацию за два предупреждения на ранней стадии плей-офф​​​ Лиги чемпионов. Сам Рамос позже опровергал это на своей официальной странице в Twitter.

Теперь защитник пропустит не только ответный матч с "Аяксом", который пройдет 5 марта в Мадриде, но и следующую игру в еврокубках.