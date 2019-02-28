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28 февраля 201923:00

Самолет Стамбул - Москва совершил экстренную посадку в Одессе

EPA

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.

Как передает РИА Новости, перед экстренным приземлением экипаж Boeing 737 сообщил авиадиспетчерам о низком давлении масла в системе.

Посадка лайнера, на борту которого находились 122 пассажира, прошла нормально. После приземления специалисты проводят осмотр систем и агрегатов самолета.

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