Возвращение Шведа не помогло "Химкам" обыграть "Милан" в матче Евролиги

В баскетбольной Евролиге стартовал 24-й тур регулярного чемпионата. "Химки" на домашнем паркете принимали итальянский "Милан" и потерпели поражение со счетом 88:90.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, который сделал дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 передач. Он проводил первый матч после перелома пальца, который он получил 24 ноября.

"Химки" потерпели 15-е поражение в турнире при девяти победах и занимают 13-е место в турнирной таблице. "Милан" с 13 победами идет шестым.