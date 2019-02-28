Полный провал переговоров в Ханое: Трамп по трапу не пошел

Вишенкой на торте "фантастической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном стало курьезное происшествие в аэропорту Ханоя. Вылет самолета президента США был задержан на некоторое время из-за сломавшегося трапа. Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" спецкор ВГТРК Сергей Мингажев.

В связи с поломкой десяток сотрудников Секретной службы США вынуждены были откатить трап от самолета.



"Все недоумевают по поводу того, как такое могло случиться", — говорит Сергей Мингажев. Журналисты из Южной Корея также не понимают, как Дональд Трамп мог приехать на такой важный саммит неподготовленным. На встрече собрались тысячи журналистов, Ханой готовился несколько недель, люди украшали столицу американскими флагами.

Комментируя сам саммит, Мингажев сказал: "Если посмотреть, как все начиналось, ничто не предвещало срыва переговоров, все было очень благостно. Оба лидера вели себя достаточно дружелюбно. Трамп по отношению к Ким Чен Ыну — даже по-отечески".

"Единственный исторический момент этого саммита, когда лидер Северной Кореи, отвечая на вопросы западного журналиста, сравнил его с неким "фантастическим фильмом". Но, как оказалось в итоге, это произведение несколько другого жанра. И нет никаких сомнений в том, кто был главным режиссером", — заключил спецкор.

28 февраля в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США, который закончился раньше запланированного времени. С фразой «Иногда лучше уйти» Дональд Трамп предпочел покинуть переговоры. В итоге главы обеих стран отказались от подписания совместного документа и отменили совместный обед.