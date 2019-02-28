"Спартак" обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" и во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Вторая победа для "красно-белых" получилась по-настоящему волевой. После двух периодов они уступали со счетом 0:2, но в третьем отрезке смогли переломить ход встречи, отыграться и в итоге забросить победную шайбу за пять секунд до серены.

В составе СКА шайбы забросили Роман Рукавишников (27-я) минута и Александр Барабанов (31-я). У победителей отличились Дмитрий Калинин (46-я), Илья Талалуев (57-я) и Мартиньш Карсумс (60-я).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Спартака". Третья игра серии пройдет 2 марта в Москве.