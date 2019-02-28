ЦСКА победил "Витязь" во второй игре серии плей-офф КХЛ и увеличил преимущество

Московский ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В четверг армейцы на своем льду одержали вторую победу над подмосковным "Витязем". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Михаил Григоренко (25-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Константин Окулов (30-я), Никита Нестеров (33-я), Михаил Науменков (37-я) и Алексей Марченко (51-я). У "Витязя" отличились Павел Чернов (19-я) и Борна Рендулич (46-я).

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу армейцев. Следующая игра пройдет 2 февраля в Подольске.