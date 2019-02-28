В доме коллекционера нашли две тысячи человеческих костей

Федеральное бюро расследование обнаружило две тысячи человеческих костей в доме покойного коллекционера Дона Миллера в американском штате Индиана.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал CBS, отметив, что по данным ФСБ кости принадлежать 500 американским индейцам, в том числе из племени арикара.

Телеканал напомнил, что еще в 2014 году ФБР конфисковала часть личной коллекции тогда здравствующего Миллера.

На следующий год он скончался в возрасте 91 года, и его собрание состояло из 42 тысяч артефактов, в том числе керамики доколумбовой Америки, итальянской мозаики, артефактов из Китая и китайских украшений, датируемых 500 годом до нашей эры.

Представители ФБР тогда заявили, что многие экспонаты были получены незаконны. С этим соглашался и сам бывший инженер, который участвовал во многих экспедициях в США и за рубежом, где нарушал законы, охраняющие памятники древности.

Пенсионер не был против того, чтобы пять тысяч конфискованных у него артефактов были возвращены в те страны, откуда были взяты.