Скончался обладатель четырех "Оскаров" Андре Превин
В возрасте 89 лет скончался обладатель четырех "Оскаров", американский дирижер, пианист, композитор Андре Превин. Он умер в своем нью-йоркском доме.
Музыкант родился в русско-еврейской семье. Его семья была вынуждена бежать в 1937 году из Германии во Францию. А в 1941 году его родители переехали в США, напоминает ТАСС.С 13 лет получивший американское гражданства пианист исполнял в основном джаз. Он стал известным, сочиняя музыку к голливудским кинофильмам.
Десять лет подряд Андре Превин дирижировал Лондонским симфоническим оркестром, возглавлял оркестры в Лос-Анджелесе, Осло, Питтсбурге и Хьюстоне.
Превин был женат пять раз. Самой известной его супругой была американская актриса Миа Фэрроу. В семье Превина и Фэрроу было шестеро детей, трое из них — приемные.
За музыку и ее оранжировки Превин получил четыре "Оскара" – престижные золотые статуэтки Американской киноакадемии. Первую премию он получил за фильм 1958 года. "Жижи". А в 1959 году он повторил успех, получив золотого дядюшку за "Порги и Бесс".
Еще два "Оскара" за лучшую музыкальную адаптацию Превин получил за картины "мой прекрасная леди" с Одри Хёпберн и "Нежная Ирма". Всего же композитора номинировали на эту награду девять раз.
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