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Политическая нестабильность в Венесуэле 24 минуты назад

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28 февраля 201923:35 (обновлено в 23:47)

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле

EPA

Россия и КНР в четверг на заседании СБ ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле. Как заявил представитель России Василий Небензя, этот проект является кульминацией политического спектакля двойных стандартов. Вместе с тем СБ не принял и российский проект резолюции.

"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", — подчеркнул Василий Небензя, комментируя американский проект резолюции.

"Это что, такой тонкий троллинг или насмешка над членами Совета Безопасности? Те, кто планирует поддержать американский проект, вы понимаете, что станете участниками юридического театра абсурда?", — заявил он

Василий Небензя добавил, что документ нужен только для дальнейших обвинений в препятствовании ввозу гуманитарной помощи, а Россия опасается того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной интервенции, передает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в американском документе ничего нового нет.

"Все та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований", — пояснила она.

Что же касается инициативы США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, то представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее кровавым фарсом, который с треском провалился.

"Незаконная попытка прорвать венесуэльскую границу под предлогом провоза так называемой "гуманитарной помощи" была обречена на провал с самого начала", — указала она, напомнив, что любое нарушение границы является прямым покушением на суверенитет страны, но это не остановило тех, у кого на руках теперь кровь погибших и пострадавших.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более месяца. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо решил в обход закона провозгласить себя временным главой государства. 23 февраля политические противники правительства Венесуэлы попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей Венесуэлы. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Национальной гвардии Венесуэлы и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.

Тем временем из США в Колумбию прибыл очередной самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

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