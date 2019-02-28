Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля. Очевидец снял на видео последствия ДТП.

Авария, как утверждают очевидцы, произошла около 10 часов вечера четверга, 28 февраля, у торгового центра "Времена года", ее участниками стали Mercedes-Benz, Nissan, Mitsubishi и Hyundai. Судя по кадрам, одна машина вылетела на встречную полосу и спровоцировала столкновение, в результате которого четыре человека получили травмы. По предварительным данным, Mercedes после ДТП перевернулся на крышу.

Из-за аварии в сторону области перекрыто три полосы, в центр — одна. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.